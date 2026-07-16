Экскурсовод из Липецкой области победила в профессиональном конкурсе

Аттестованный экскурсовод по Липецкой области Ирина Кунафина победила в Международном проекте «Проводники смыслов. Экскурсоводы», сообщили в региональном министерстве экономического развития. Популяризация туристического потенциала нашей страны отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Ее проект посвящен ингушскому летчику Суламбеку Осканову, который одним из первых был удостоен звания Героя России. Во время аварии истребителя МиГ-29 увел его от населенного пункта в Липецкой области ценой собственной жизни. Специалист подготовила экскурсию, пробуждающую интерес к биографии героя.
«Проект Ирины делает культурное наследие Липецкой области живым, помогая гостям нашего региона соприкоснуться с настоящим подвигом», — подчеркивается в сообщении.
Финал проекта прошел в Смоленске с 29 июня по 2 июля. За звание лучшего экскурсовода боролись 350 участников из 158 городов нашей страны.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.