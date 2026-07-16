Создана химиотерапия, которая в 1,5 раза эффективнее дорогих лекарств

Ученые обнаружили, что одна из таких молекул, состоящая из двух сцепленных друг с другом азотосодержащих кольцеобразных органических молекул, приобретает очень мощные противораковые свойства, если встроить в нее одиночный атом хлора. Данное соединение способно связываться с белком EGFR не только в его активном центре, но за его пределами — в тех участках, которые не затрагиваются мутацией.