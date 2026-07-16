Команда курорта «Роза Хутор» оценила опыт «Норникеля» по созданию Центра научного волонтерства на Красноярских Столбах

В Красноярский край обменяться опытом по созданию уникального Центра научного волонтерства приехала команда сочинского курорта «Роза Хутор». В национальном парке «Красноярские Столбы» они посетили недавно открытый проект «Норникеля».
Команда «Роза Хутор» планирует перенять опыт выстраивания эффективного сотрудничества между бизнесом и национальным парком. Напомним, центр на территории научно-познавательного комплекса «Нарым» призван объединить корпоративных волонтеров, городские сообщества, ученых и специалистов нацпарка. Пространство будет использоваться для проведения лекций, планирования исследовательской деятельности, а также здесь разместилась экспозиция лучших волонтерских практик.
Сотрудничество «Норникеля» с нацпарком «Красноярские Столбы» началось в 2018 году с совместного обустройства экотроп и смотровых площадок. Центр стал новым этапом, который позволит усилить вклад волонтеров в заповедную науку и развитие экотуризма.
«Для нас опыт “Норникеля” и национального парка “Красноярские Столбы” — это наглядный пример того, как можно выстроить долгосрочное и взаимовыгодное партнерство бизнеса с особо охраняемой природной территорией. Мы видим, что создание инфраструктуры для научного волонтерства не только помогает сохранять биоразнообразие, но и формирует вокруг себя сообщество неравнодушных людей. Уверен, что этот подход станет важным ориентиром для нас в развитии собственных проектов на “Розе Хутор”», — поделился впечатлениями коммерческий директор курорта «Роза Хутор» Григорий Ботвинин.