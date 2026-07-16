В Зеленоградске на Курортном проспекте появился новый мозаичный люк с котом

«Люк уже привлекает внимание жителей и гостей города. А судя по фотографии, его уже оценил один из местных четвероногих жителей. Новый арт-объект украсил уличное пространство, и мы уверены, что он станет еще одной яркой деталью городской среды», — рассказали в администрации.