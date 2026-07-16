В Башкирии усилят поставки топлива в районы

«У нас Уфа — столица республики, большое число автолюбителей, поэтому предыдущие два дня усиленно пытались решить вопрос по топливу в столице. Сейчас будем больше уделять внимание районам», — сообщил Тыщенко.
Он отметил, что в республике остается много «больных мест», где проблемы с топливом требуют оперативного решения. В ближайшие дни основные усилия будут направлены на сельские территории, где порой работает всего одна заправка, а доступность бензина для местных жителей особенно критична.
В качестве примера замминистра привел Иглинский район, где много частных АЗС. Тыщенко добавил, что информацию по проблемным точкам передадут в оперативный штаб для принятия решений.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт Башкирии полностью обеспечен топливом.