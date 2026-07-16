Разработанный на нижегородском заводе «Лунь» спустили на воду 40 лет назад

Ровно 40 лет назад, 16 июля 1986 года, спустили на воду первый в мире экраноплан-ракетоносец «Лунь», разработанный на нижегородском заводе «Волга» (до 1986 года — опытное производство ЦКБ по СПК). АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева» (ЦКБ по СПК) поделилось историческим фото.
Экраноплан заложили 27 сентября 1983 года и завершили его строительство менее чем за три года.
Спуск на воду был сложным: закамуфлированный экраноплан специалистам ЦКБ по СПК и завода-строителя необходимо было в темное время суток вывести за пределы города для дальнейшей доставки на достроечную и испытательную базу в Каспийске. Задачу выполнили в соответствии с поминутным графиком.
В своих воспоминаниях главный конструктор «Луня» ЦКБ по СПК Владимир Кирилловых рассказывал, что у него при спуске среди задач было организовать торжественное разбитие бутылки шампанского, провести замеры осадок и оперативную проверку герметичности всех отсеков.
Сейчас экраноплан установлен в парке «Патриот» на берегу Каспийского моря под Дербентом.