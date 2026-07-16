Разработанный на нижегородском заводе «Лунь» спустили на воду 40 лет назад

Ровно 40 лет назад, 16 июля 1986 года, спустили на воду первый в мире экраноплан-ракетоносец «Лунь», разработанный на нижегородском заводе «Волга» (до 1986 года — опытное производство ЦКБ по СПК). АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева» (ЦКБ по СПК) поделилось историческим фото.