Озеро Эльтон вошло в пятёрку лучших целебных источников России

— Голосование отражает растущий интерес к аутентичному опыту, а не просто комфортному отдыху. Лидеры — Итуруп, Камчатка, Кунашир — это труднодоступные уголки, путь к которым сам по себе становится частью исцеления. Именно эту философию создатели проекта старались донести через «Живую воду», и реакция аудитории показывает: люди ищут места силы, где можно восстановить связь с природой и собой, — подытожил главный редактор телеканала «Моя Планета» Роман Лобашов.