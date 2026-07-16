Очереди на АЗС снизили доступность такси в Краснодарском крае

По оценкам Петрова, отток водителей из отрасли ускорился на 20%. При этом тарифы на поездки выросли незначительно. Спикер пояснил, что ценообразование в агрегаторах основано на динамической модели, которая реагирует на спрос и предложение в реальном времени, не учитывая затраты таксистов на бензин, пишет «Деловая газета Юг».