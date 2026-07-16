Строителей оштрафовали за повреждение растений на территории исторического ландшафтного парка в Калининграде

В апреле 2026 года сотрудниками министерства зафиксирован факт нарушения режима особой охраны ООПТ на территории памятника природы регионального значения «Парк областной станции юных натуралистов» (Калининград, улица Ботаническая, 2). В результате действий строительной техники на объекте культурного наследия и ООПТ была уничтожена часть бутового фундамента, а также нанесён ущерб зелёным насаждениям, — сообщили в ведомстве.