В Сочи на «диких» пляжах стали штрафовать туристов и нудистов

Как рассказал директор департамента курортов и туризма администрации города Евгений Отрохов, на официальных пляжах есть все для безопасного отдыха: проверенное дно, спасатели, медики и система оповещения. На «диких» пляжах этого нет. К тому же туда часто приходится идти через железнодорожные пути — это опасно. Поэтому на таких пляжах установлены знаки, запрещающие купание и нахождение без одежды.