Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи на «диких» пляжах стали штрафовать туристов и нудистов

В Лазаревском районе Сочи прошел рейд по безопасности на «диких» пляжах поселка Солоники. В нем участвовали сотрудники администрации и полиции, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Российская газета

Как рассказал директор департамента курортов и туризма администрации города Евгений Отрохов, на официальных пляжах есть все для безопасного отдыха: проверенное дно, спасатели, медики и система оповещения. На «диких» пляжах этого нет. К тому же туда часто приходится идти через железнодорожные пути — это опасно. Поэтому на таких пляжах установлены знаки, запрещающие купание и нахождение без одежды.

«Сочи — семейный курорт. Мы просим отдыхать только на официальных пляжах. В этом году благоустроен 41 километр берега», — отметил Отрохов.

Во время рейда нашли двух человек, которые купались в запрещенном месте, и одного, кто нарушил общественный порядок. Им выписали штрафы. Такие рейды проводят во всех районах Сочи в течение всего лета.

Ранее «РГ» писала, что в Хостинском районе Сочи полицейские привлекли к административной ответственности двух человек, которые загорали без одежды.