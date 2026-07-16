В Сочи на «диких» пляжах стали штрафовать туристов и нудистов

Как рассказал директор департамента курортов и туризма администрации города Евгений Отрохов, на официальных пляжах есть все для безопасного отдыха: проверенное дно, спасатели, медики и система оповещения. На «диких» пляжах этого нет. К тому же туда часто приходится идти через железнодорожные пути — это опасно. Поэтому на таких пляжах установлены знаки, запрещающие купание и нахождение без одежды.
«Сочи — семейный курорт. Мы просим отдыхать только на официальных пляжах. В этом году благоустроен 41 километр берега», — отметил Отрохов.
Во время рейда нашли двух человек, которые купались в запрещенном месте, и одного, кто нарушил общественный порядок. Им выписали штрафы. Такие рейды проводят во всех районах Сочи в течение всего лета.
Ранее «РГ» писала, что в Хостинском районе Сочи полицейские привлекли к административной ответственности двух человек, которые загорали без одежды.