В центре Нижнего Новгорода продан старинный дом 1901 года: какая судьба его ждет

Старинный дом, находящийся буквально в центре Нижнего Новгорода, продан частной компании за 16 миллионов рублей. Здание датируется 1901 годом постройки, но статуса объекта культурного наследия не имеет. Местных жителей встревожила судьба дома. О том, что ждет его после продажи, рассказала Pravda-nn.ru.
Старинное здание находится на улице Шевченко, буквально в 10 минутах от площади Горького — одной из ключевых точек города. Это одноподъездный дом № 5, построенный еще в 1901 году. Он давно расселен и находится в аварийном состоянии: окна выбиты и закрыты фальшфасадами, двери покосились, дыры на крыше.
Несмотря на более чем вековой возраст здания, статус объекта культурного наследия ему не присвоен. При этом место, где оно расположено, — выгодное приобретение для любого инвестора: центр города, рядом строится новый ИТ-квартал.
В торгах приняли участие три компании. Начальная стоимость составила 7,2 миллиона рублей, однако продан дом за гораздо большую сумму — 16,3 миллиона.
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков написал в соцсетях, что компания, которая приобрела дом, относится к памятникам архитектуры с большим вниманием и ранее уже отреставрировала усадьбу Гусевых по адресу Славянская, 4а.
Все же продажа исторического дома взволновала градозащитников и местных жителей. Они опасаются, что восстановление объекта будет крайне невыгодно, а отсутствие соответствующего статуса не ограничивает его реконструкцию. К тому же, горожане обеспокоены тем, что вблизи их четырехэтажек возведут очередную «свечку».
Однако у исторического здания есть все шансы продолжить жить. Дом является частью территории охранной зоны объекта культурного наследия «Флигель жилой мещанина И. Г. Сайчева» 1913 года (улица Шевченко, д. 7а)" и вместе с другими зданиями формирует исторический облик города. Компании-застройщику так или иначе придется считаться с этим фактом.
Руководитель компании рассказал, что концепция развития территории уже одобрена руководством региона. В границах улицы Шевченко появится комплекс элитного жилья или апартаментов, однако исторические здания сохранятся и будут вписаны в общую концепцию.