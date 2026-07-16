В центре Нижнего Новгорода продан старинный дом 1901 года: какая судьба его ждет

Старинное здание находится на улице Шевченко, буквально в 10 минутах от площади Горького — одной из ключевых точек города. Это одноподъездный дом № 5, построенный еще в 1901 году. Он давно расселен и находится в аварийном состоянии: окна выбиты и закрыты фальшфасадами, двери покосились, дыры на крыше.