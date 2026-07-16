Полузащитник «Зенита» Джон Джон оценил готовность команды к Суперкубку

В субботу стартует новый сезон российского футбола, и одним из самых ярких событий станет розыгрыш Суперкубка в Нижнем Новгороде между принципиальными соперниками — петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
Как сообщает «Петербургский дневник», 16 июля «Зенит» провёл открытую тренировку на своей базе в Удельном парке, где на вопросы журналистов ответил полузащитник Джон Джон. Он подчеркнул, что команда успешно провела летние сборы и готова к началу сезона.
Футболист отметил, что матч против «Спартака» будет особенным.
«Игры со “Спартаком” — это настоящее дерби. В Бразилии мне приходилось участвовать в таких матчах, которые вызывают особые чувства у болельщиков, когда весь город неделю живёт предстоящей игрой. Мы постараемся показать все, на что способны, и победить, порадовать наших болельщиков», — сказал бразильский легионер петербургского клуба.
На вопрос о том, как команда справится с отсутствием в матче за Суперкубок Бразилии Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, которые участвовали в чемпионате мира, Джон Джон ответил, что в команде есть игроки, готовые заменить их. Он подчеркнул, что «Зенит» — это коллектив, где каждый может внести свой вклад в успех команды.