Полузащитник «Зенита» Джон Джон оценил готовность команды к Суперкубку

На вопрос о том, как команда справится с отсутствием в матче за Суперкубок Бразилии Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, которые участвовали в чемпионате мира, Джон Джон ответил, что в команде есть игроки, готовые заменить их. Он подчеркнул, что «Зенит» — это коллектив, где каждый может внести свой вклад в успех команды.