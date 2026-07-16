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Управленческую структуру мэрии Дзержинска оптимизируют

Изменения в структуру мэрии подготовили в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в городской думе. Проект решения оптимизирует структуру администрации и схему подчиненности подразделений, говорится в сообщении.

Изменения в структуру мэрии подготовили в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в городской думе. Проект решения оптимизирует структуру администрации и схему подчиненности подразделений, говорится в сообщении.

В частности, планируется упразднить должности двух заместителей мэра, которые отвечали за социальную сферу, градостроительство и муниципальное имущество. Последние два направления передадут первому замглавы города. При этом в мэрии появится должность заместителя главы администрации городского округа, директора департамента образования. Ему в подчинение перейдут департамент образования, управление культуры, а также управление физкультуры и спорта.

Должность управляющего делами администрации Дзержинска также планируется исключить, однако появится новая должность замглавы администрации округа, курирующего вопросы внутренней политики. Он будет отвечать за департамент управления делами и управление муниципальной службы кадрового обеспечения, сообщили в думе.

В свою очередь, отдел молодежной политики администрации перейдет в департамент образования.