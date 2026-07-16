Управленческую структуру мэрии Дзержинска оптимизируют

В частности, планируется упразднить должности двух заместителей мэра, которые отвечали за социальную сферу, градостроительство и муниципальное имущество. Последние два направления передадут первому замглавы города. При этом в мэрии появится должность заместителя главы администрации городского округа, директора департамента образования. Ему в подчинение перейдут департамент образования, управление культуры, а также управление физкультуры и спорта.