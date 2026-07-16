В Воронеже спасли пациентку с тромбом в легких, растворив его с помощью ультразвука и лекарства

— Пациентке через прокол вены в ноге ввели специальный катетер, через который подали растворяющий тромб препарат. Его эффективность и площадь воздействия усилили за счет ультразвука. Благодаря этому методу препарат действует эффективнее — уменьшается необходимая доза в сравнении с его внутривенным введением, что снижает риски различных осложнений, — отметили в БСМП № 10.