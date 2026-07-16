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В Воронеже спасли пациентку с тромбом в легких, растворив его с помощью ультразвука и лекарства

Врачи БСМП № 10 использовали инновационную методику лечения.

Источник: Комсомольская правда

В больнице «Электроника» спасли пациентку с тромбом в легком с помощью инновационного способа лечения.

53-летняя женщина попала в отделении сосудистой хирургии БСМП № 10 с тромбозом глубоких вен нижних конечностей. У пациентки развилась острая тромбоэмболия легочной артерии — опасная патология, которая заключается в резком прекращении кровоснабжения ткани органа.

Женщину перевели в палату интенсивной терапии кардиологического отделения. Врачи экстренно провели ультразвуковой тромболизис — разрушив и растворив тромб с помощью ультразвука и лекарства.

— Пациентке через прокол вены в ноге ввели специальный катетер, через который подали растворяющий тромб препарат. Его эффективность и площадь воздействия усилили за счет ультразвука. Благодаря этому методу препарат действует эффективнее — уменьшается необходимая доза в сравнении с его внутривенным введением, что снижает риски различных осложнений, — отметили в БСМП № 10.

Как сообщили в минздраве Воронежской области, вмешательство провели после регистрации методики и аппарата для ее применения.

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