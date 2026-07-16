Волгоградец выплатил долг в 560 тысяч после ареста KIA с «красивым» номером

Должник накопил 85 штрафов за нарушение правил дорожного движения и не платил налоги. В общей сложности он задолжал 560 тысяч рублей. Добровольно отдавать деньги мужчина не собирался. Он не хранил средства на банковских счетах и прятал имущество. Однако приставы во время рейда нашли у него седан бизнес-класса KIA RIO K5 с «красивым» номером — три семерки. Машину арестовали и изъяли.