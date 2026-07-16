Волгоградская область вошла в топ-40 по аварийности на перекрёстках?

За полгода — 378 аварий, 14 погибших и более 400 пострадавших.
В Волгоградском регионе остаётся высоким количество аварий, в том числе с трагическим исходом.
Область стала одним из 40 субъектов в РФ, где в 2025 г. был зафиксирован наиболее высокий уровень транспортной аварийности на перекрёстках. Остроту проблемы подтверждают цифры.
Так, в первом полугодии 2026 г. было зарегистрировано 378 аварий, где погибло 14 человек, свыше 400 — пострадали. Основная причина — нарушение правил проезда перекрёстков.
С начала этого года инспекторы ДПС привлекли к ответственности за нарушения правил проезда перекрёстков 907 водителей, за проезд на «красный» — более 2000 человек.
Для повышения культуры вождения и поведения на дорогах в области стартовала социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности», организованная ГАИ МВД России.
В её рамках пройдут просветительские мероприятия, будет обновлена дорожная инфраструктура: установят новые барьерные ограждения, дорожные знаки, проведут ремонт дорог и путепроводов, обновят разметку.
По словам зам. председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Виктора Тихонова, сейчас прорабатывается вопрос об открытии в новом учебном году дорожных классов в образовательных учреждениях региона.