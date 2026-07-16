Аграрии Ростовской области в июне накопили 54% объема топлива для уборки

В июле ситуацию обсудили на заседании штаба по обеспечению топливом, которое провел заместитель председателя правительства России Александр Новак. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что на месяц донским хозяйствам требуется 60 тысяч тонн топлива, в том числе 5 тысяч тонн до конца недели.