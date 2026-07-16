Четыре тысячи детей отдохнули в загородных лагерях Нижегородской области к середине лета

Организаторы подчёркивают, что программы нижегородских лагерей давно ушли от формата «зарядка — приём пищи — дискотека»: сейчас это спорт, творчество, патриотические мероприятия, тематические дни Года единства народов России и смены «Движения первых». Впервые запущены профильные направления: в «Александровке» дети создают экологические проекты на смене «ЭкоРаса», в «Звёздочке» развивают лидерские навыки, а в лагерях «Лесной» и «Зелёные дубки» действует инклюзивная программа.