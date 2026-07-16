Четыре тысячи детей отдохнули в загородных лагерях Нижегородской области к середине лета

Нижегородские школьники продолжают отдыхать в муниципальных загородных и пришкольных лагерях: уже прошло половина летней оздоровительной кампании, и за это время отдохнули 4 тыс. детей, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере MAX.
«Наши ребята продолжают наслаждаться каникулами в муниципальных загородных лагерях. Прошла уже половина летней оздоровительной кампании, отдохнуть за это время успели 4 тысячи школьников», — написал Шалабаев.
По словам градоначальника, к концу сезона планируют охватить свыше 7,5 тыс. детей; ещё более 21 тыс. провели июнь в пришкольных лагерях дневного пребывания. «К концу сезона планируем охватить свыше 7 500 детей», — добавил мэр в сообщении.
Организаторы подчёркивают, что программы нижегородских лагерей давно ушли от формата «зарядка — приём пищи — дискотека»: сейчас это спорт, творчество, патриотические мероприятия, тематические дни Года единства народов России и смены «Движения первых». Впервые запущены профильные направления: в «Александровке» дети создают экологические проекты на смене «ЭкоРаса», в «Звёздочке» развивают лидерские навыки, а в лагерях «Лесной» и «Зелёные дубки» действует инклюзивная программа.
Отдельный приоритет — отдых для семей участников СВО и детей льготных категорий: в этом сезоне в таких сменах участвуют почти 2 тыс. ребят.
Ранее сообщалось, что более 130 школьников из ДНР отдохнули в лагерях Нижегородской области.