В Ростове до 2051 года реализуют более 40 инвестпроектов на 550 млрд рублей

Проекты, реализуемые в донской столице, условно делятся на несколько ключевых категорий. Наиболее капиталоемкая из них — жилая застройка и комплексное развитие территорий. Сюда входят такие масштабные проекты, как застройки микрорайонов в Левенцовском и Суворовском районах, а также отдельные жилые комплексы («Город у реки», Rotal Towers, «Малина Парк» и др.).