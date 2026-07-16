В Тюмени пройдет фестиваль этномоды «Врата Сибири»

Фестиваль этномоды «Врата Сибири» состоится 18 июля в парке «Цветной бульвар» в Тюмени, сообщили в администрации города. Проведение таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Данный фестиваль приурочен к Году единства народов России и 440-летию областной столицы. Главным событием станет демонстрация 58 моделей народных костюмов из разных частей нашей страны. Кроме того, гостям представят современные дизайнерские тематические коллекции.
Вместе с тем на фестивале проведут мастер-классы по созданию национальных украшений и игрушек, ковроткачеству и росписи ткани. В частности, запланировано творческое занятие по изготовлению куклы-оберега «Тюменочка». Также предусмотрена ярмарка с изделиями, созданными мастерами декоративно-прикладного искусства.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.