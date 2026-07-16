Женщину без сознания увезли на скорой после смертельного ДТП под Воронежем

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ольховатском районе. Авария произошла утром в среду, 15 июля, на 239-м км автодороги. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
По данным полиции, 36-летний местный житель, находясь за рулём ВАЗа, выехал на полосу для встречного движения. Там он врезался в Toyota Corolla под управлением 66-летнего жителя Белгородской области. Водитель иномарки двигался по своей полосе, не нарушая правил дорожного движения.
В результате столкновения водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 28-летнюю пассажирку доставили в больницу в бессознательном состоянии. В медучреждение с травмами также попали второй автомобилист и 41-летняя женщина, находившаяся в салоне иномарки.