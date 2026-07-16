В Красноярске детям стали доступны сложные операции по урологии и андрологии

Красноярский краевой центр охраны материнства и детства впервые получил 30 квот на высокотехнологичную помощь по детской урологии и андрологии. Это позволит проводить сложные операции в регионе без направления семей в федеральные центры. Половина квот предоставляется по ОМС, еще 15 — за счет федерального бюджета. Новое направление запустили в том числе благодаря нацпроекту «Семья». К приему пациентов центр подготовили заранее: специалисты прошли дополнительное обучение, а отделение оснастили современным оборудованием для диагностики и лечения. За первые шесть месяцев 2026 года врачи уже выполнили восемь высокотехнологичных операций. В центре проводят реконструктивно-пластические вмешательства на органах мочеполовой системы, рецидивные и особо сложные операции, используют лапароскопическую технику, а также синтетические и сетчатые протезы. Наша задача — сделать качественную медицинскую помощь максимально доступной для жителей региона. Запуск этого направления — важный шаг в развитии детской специализированной хирургической помощи в крае, — отметил заведующий детским хирургическим отделением центра, главный детский хирург края Давид Чубко. В пресс-службе министерства здравоохранения региона подчеркивают, что благодаря квотам дети смогут получать необходимое лечение в Красноярском крае, а их семьям не придется тратить время и средства на поездки в другие регионы. Напомним, что в Красноярском крае первую прививку от ВПЧ получили почти 1 900 девочек.