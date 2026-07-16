В Липецкой области открыли элеватор «Агроинвеста» с удвоенной мощностью

В 2022 году господин Артамонов и гендиректор на тот момент управляющей компании «Агроинвеста» ООО «Волга-Дон Агроинвест» Алексей Кукура (компания ликвидирована, правопреемник — ООО «Агроинвест» Сергея и Алексея Кукуры) подписали соглашение о реализации в регионе трех инвестпроектов. Уточнялось, что 1,4 млрд руб. группа планирует вложить в животноводческий комплекс в Лев-Толстовском округе, еще 1,4 млрд — в модернизацию элеваторов в Усманском и Данковском округах.