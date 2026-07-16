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В Липецкой области открыли элеватор «Агроинвеста» с удвоенной мощностью

В Усманском округе Липецкой области открыли обновленный комплекс по сушке, переработке и хранению зерна группы компаний «Агроинвест», которая связана с семьей бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры. В ходе модернизации мощность элеватора была увеличена вдвое: с 52 тыс. т зерна до 110 тыс. т. Об этом сообщили в правительстве региона.

Источник: Коммерсантъ

В Усманском округе Липецкой области открыли обновленный комплекс по сушке, переработке и хранению зерна группы компаний «Агроинвест», которая связана с семьей бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры. В ходе модернизации мощность элеватора была увеличена вдвое: с 52 тыс. т зерна до 110 тыс. т. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В Липецкой области такие урожаи, что мощностей для хранения зерна уже не хватает. Компании расширяются. “Агроинвест” — один из примеров», — объяснил необходимость модернизации губернатор Игорь Артамонов.

«Ъ-Черноземье» направил в правительство Липецкой области запрос для уточнения остальных параметров проекта.

В 2022 году господин Артамонов и гендиректор на тот момент управляющей компании «Агроинвеста» ООО «Волга-Дон Агроинвест» Алексей Кукура (компания ликвидирована, правопреемник — ООО «Агроинвест» Сергея и Алексея Кукуры) подписали соглашение о реализации в регионе трех инвестпроектов. Уточнялось, что 1,4 млрд руб. группа планирует вложить в животноводческий комплекс в Лев-Толстовском округе, еще 1,4 млрд — в модернизацию элеваторов в Усманском и Данковском округах.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

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