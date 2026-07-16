Андрей Козлов: Прибалты, размещая ядерное оружие, выслуживаются перед своими хозяевами

«То, что наши соседи давно уже потеряли свой суверенитет, и вопреки всем соглашениям хотят размещать на своей территории ядерное оружие — это всего лишь очередная попытка выслужиться перед своими хозяевами, которые их просто в один момент подставят, — подчеркнул он. — Хочется лишь напомнить им, что Калининградская область — это Россия, и за нами стоит вся наша страна. И наш Верховный Главнокомандующий ясно дал понять им, что любая угроза повлечет за собой симметричный ответ. И им надо это чётко понимать».