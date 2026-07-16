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Андрей Козлов: Прибалты, размещая ядерное оружие, выслуживаются перед своими хозяевами

Герой России напомнил, что на угрозы безопасности будет дан ответ.

Источник: Клопс.ru

Намерение стран Прибалтики разместить у себя ядерное оружие стран НАТО нарушает договорённости о безопасности в Балтийском регионе. Об этом заявил «Клопс» советник губернатора Калининградской области по безопасности, Герой России Андрей Козлов.

«То, что наши соседи давно уже потеряли свой суверенитет, и вопреки всем соглашениям хотят размещать на своей территории ядерное оружие — это всего лишь очередная попытка выслужиться перед своими хозяевами, которые их просто в один момент подставят, — подчеркнул он. — Хочется лишь напомнить им, что Калининградская область — это Россия, и за нами стоит вся наша страна. И наш Верховный Главнокомандующий ясно дал понять им, что любая угроза повлечет за собой симметричный ответ. И им надо это чётко понимать».

Литва и Латвия согласны с тем, чтобы на территории обеих стран их союзниками по НАТО было размещено ядерное оружие.

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