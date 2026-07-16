МАКС и VK пропали из Google Play

Найти по поиску в сервисе указанные приложения невозможно. На экране появляется надпись «Приложение недоступно».
Нет больше в Google Play и соцсети «Одноклассники».
Кроме того, приложение почтового сервиса Mail.ru также стало недоступно для скачивания в Google Play.
Теперь установить МАКС, VK, «Одноклассники» на гаджеты, оснащенные операционной системой Android, нельзя. Вместе с тем, установленные ранее сервисы работают в обычном режиме без ограничений, оповещения продолжат приходить.
Также пользователи до сих пор могут скачать их в RuStore.
В начале июня MAКС был удален из магазина приложений App Store. А 25 июня американская корпорация Apple в одностороннем порядке и без предупреждения удалила из App Store приложения VK — «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», а также «Дзен», исчезли и «Одноклассники».
Российская платформа МАКС была основана в 2025 году. На данный момент приложения этого проекта объединяют в себе функции мессенджера и дают доступ к государственным сервисам в России. В том числе есть опции денежных переводов, идентификации личности и другое.
В качестве средства коммуникации МАКС доступен также для мобильных операторов Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.