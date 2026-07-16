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МАКС и VK пропали из Google Play

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Приложения МАКС и VK исчезли из российского Google Play, сообщает пресс-служба VK.

Источник: Sputnik.by

Найти по поиску в сервисе указанные приложения невозможно. На экране появляется надпись «Приложение недоступно».

Нет больше в Google Play и соцсети «Одноклассники».

Кроме того, приложение почтового сервиса Mail.ru также стало недоступно для скачивания в Google Play.

Теперь установить МАКС, VK, «Одноклассники» на гаджеты, оснащенные операционной системой Android, нельзя. Вместе с тем, установленные ранее сервисы работают в обычном режиме без ограничений, оповещения продолжат приходить.

Также пользователи до сих пор могут скачать их в RuStore.

В начале июня MAКС был удален из магазина приложений App Store. А 25 июня американская корпорация Apple в одностороннем порядке и без предупреждения удалила из App Store приложения VK — «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», а также «Дзен», исчезли и «Одноклассники».

В понедельник, 13 июля, Евросоюз ввел санкции в отношении российской компании VK, а также «Коммуникационной платформы», которую в ЕС назвали юрлицом платформы МАКС. В Кремле назвали эту ситуацию неприемлемой и абсурдной.

Российская платформа МАКС была основана в 2025 году. На данный момент приложения этого проекта объединяют в себе функции мессенджера и дают доступ к государственным сервисам в России. В том числе есть опции денежных переводов, идентификации личности и другое.

В качестве средства коммуникации МАКС доступен также для мобильных операторов Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

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