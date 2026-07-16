В Прикамье продают бизнес по производству аэролодок

В Лысьве выставлен на продажу готовый бизнес по выпуску аэролодок. Согласно объявлению на портале Avito, на производственной площадке в 1,2 тыс. кв. метров установлено оборудование возрастом четыре-семь лет. За лот продавец хочет выручить 45 млн руб.