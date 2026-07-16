В Воронежской области бензин за месяц подорожал на 20%

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что по состоянию на 13 июля в Воронежской области наблюдались самые высокие цены на все марки бензина и дизельное топливо в Центральном федеральном округе (ЦФО). Среднюю цену бензина в регионе Росстат определил на уровне 91,18 ₽ Общий показатель по ЦФО при этом равнялся 74,38 ₽