В Воронежской области бензин за месяц подорожал на 20%

По данным Воронежстата, в июне этого года автомобильный бензин марки АИ-95 по сравнению с предыдущим месяцем подорожал в Воронежской области на 19,3%. Марка АИ-92 прибавила в цене 19,9%. Дизельное топливо в регионе стало дороже на 16,2%.
В целом индекс потребительских цен за июнь составил 101,5%. Непродовольственные товары (включая бензин) в июне подорожали на 2,6% по отношению к маю и на 4,3% — по отношению к началу года.
Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что по состоянию на 13 июля в Воронежской области наблюдались самые высокие цены на все марки бензина и дизельное топливо в Центральном федеральном округе (ЦФО). Среднюю цену бензина в регионе Росстат определил на уровне 91,18 ₽ Общий показатель по ЦФО при этом равнялся 74,38 ₽
Вчера также стало известно, что все объемы топлива, которые ранее закупались бизнесом через трейдеров на бирже, в Воронежской области будут реализовываться вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) напрямую конечным потребителям.
По данным областного правительства, на вечер 15 июля бензин АИ-92 имелся более чем на 37% воронежских АЗС, АИ-95 — примерно на 35%, дизельное топливо — на 70% заправок.