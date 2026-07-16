В Ростове-на-Дону для заправки автомобилей могут ввести систему «чет-нечет»

Система «чет-нечет» предполагает следующий порядок заправки автомобилей: по четным числам месяца обслуживаются автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9. Кроме того, предложено установить минимальный объем отпуска бензина в 10 литров, максимальный — 40 литров. Для дизельного топлива диапазон составит от 10 до 60 литров. Эта мера должна сократить частоту визитов водителей на заправки.