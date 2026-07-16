Ростовская область получила 16,1 млрд рублей кредитов на сезонные работы на полях

Таким образом, кредитный портфель агропромышленного комплекса за первое полугодие вырос на 3,7% и достиг 2,8 трлн руб. Эти средства идут на поддержку новых и ранее запущенных инвестиционных проектов, технологическую модернизацию и развитие экспортно-ориентированных кампаний. Так, объем выдач кредитов российского экспортного продовольствия за полугодие 2026 года достиг 458,3 млрд руб., что на 9,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.