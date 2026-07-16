В Марий Эл обновили подъездную дорогу к селу Кокшайск

Участок трассы «Подъезд к селу Кокшайск» в Республике Марий Эл отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».
Протяженность этого отрезка — 2 км. Там обновили покрытие на проезжей части и автобусной остановке, отремонтировали три водопропускные трубы и укрепили обочины щебнем. Для повышения безопасности дорожного движения на участке расположены сигнальные столбики и барьерное ограждение. Еще специалисты нанесли там разметку.
Таким образом, теперь вся автодорога «Подъезд к селу Кокшайск» приведена в нормативное состояние. Она является одним из самых востребованных туристических маршрутов в летний период.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.