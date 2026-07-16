Горихвостки-лысушки впервые загнездовались в искусственном домике в хакасском заказнике

В заказнике «Позарым имени В. М. Зимина» в Хакасии горихвостки-лысушки впервые начали гнездоваться в искусственных домиках. Синичники развесили на территории пять лет назад, но до этого птицы их не использовали.
В июне ученые обнаружили в гнезде горихвосток кладку из семи слабо насиженных яиц. Птицы вели себя беспокойно, но после осмотра самка вернулась и продолжила высиживать потомство. Все семь птенцов благополучно вылупились и покинули гнездо.
В этом году домики также заселили московки. Они успешно вырастили восемь птенцов.
Наблюдение ведут научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Светлана Мещерягина и волонтер Андрей Мещерягин.
Природный заказник «Позарым имени В. М. Зимина» — это особо охраняемая природная территория площадью более 253 тыс. га, расположенная в высокогорьях Таштыпского района Республики Хакасия. Он создан в 2011 году для сохранения редких видов животных (в том числе снежного барса) и уникальных ландшафтов.
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