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Агрессивные собаки терроризируют жителей поселка в Лысковском округе

В ближайшее время планируется отлов собак.

Источник: Время

Жители посёлка Нива Лысковского округа жалуются на агрессивных собак.

«В наш район подбросили собак, один пёс очень злой. Бросается на людей. В начале лета его увезли, кастрировали и привезли обратно в посёлок… Дней 10 назад бросился на меня, а сегодня — на 11-летнюю внучку… Местные жители боятся ходить», — обратилась к губернатору Нижегородской области на его странице в соцсети пользователь с ником Татьяна Хоробрых.

Она попросила главу региона помочь в решении этого вопроса.

Ответ дала администрация Лысковского муниципального округа:

«Направлена заявка на отлов в ГБУ НО “Госветуправление Большемурашкинского муниципального округа”. С этой организацией администрацией Лысковского муниципального округа заключен контракт на отлов безнадзорных животных».

Ранее сообщалось, что более 200 бездомных животных отловили в Нижнем Новгороде с начала года.