Агрессивные собаки терроризируют жителей поселка в Лысковском округе

«В наш район подбросили собак, один пёс очень злой. Бросается на людей. В начале лета его увезли, кастрировали и привезли обратно в посёлок… Дней 10 назад бросился на меня, а сегодня — на 11-летнюю внучку… Местные жители боятся ходить», — обратилась к губернатору Нижегородской области на его странице в соцсети пользователь с ником Татьяна Хоробрых.