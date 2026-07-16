Агрессивные собаки терроризируют жителей поселка в Лысковском округе

Жители посёлка Нива Лысковского округа жалуются на агрессивных собак.
«В наш район подбросили собак, один пёс очень злой. Бросается на людей. В начале лета его увезли, кастрировали и привезли обратно в посёлок… Дней 10 назад бросился на меня, а сегодня — на 11-летнюю внучку… Местные жители боятся ходить», — обратилась к губернатору Нижегородской области на его странице в соцсети пользователь с ником Татьяна Хоробрых.
Она попросила главу региона помочь в решении этого вопроса.
Ответ дала администрация Лысковского муниципального округа:
«Направлена заявка на отлов в ГБУ НО “Госветуправление Большемурашкинского муниципального округа”. С этой организацией администрацией Лысковского муниципального округа заключен контракт на отлов безнадзорных животных».
Ранее сообщалось, что более 200 бездомных животных отловили в Нижнем Новгороде с начала года.