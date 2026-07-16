Приложения MAX и VK исчезли из Google Play

VK также призвала пользователей переходить на домен vk.ru. Компания рекомендует использовать его вместо привычного vk.com. Новый адрес открывается быстрее и работает стабильнее, пояснили в соцсети. В компании подчеркивают, что смена домена не меняет сам сервис. Все функции, дизайн и приложения остались прежними. Разница только в технической части: vk.ru доступен всегда и загружается быстрее международного аналога.