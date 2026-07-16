«Макс» и VK удалили из магазина приложений на Android Google Play

Мессенджер «Макс» и VK удалили из Google Play.
Ранее из-за санкций приложения холдинга («VK Видео», «VK Мессенджер», «Дзен», «Почта Mail» и другие) удалили из App Store, используемого на операционной системе iOS от Apple.
ВКонтакте рекомендует скачивать свои сервисы из альтернативных сторов: RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и других. Через них же будут приходить обновления. При этом пользователи продолжат получать push-уведомления о сообщениях в приложениях VK.
Добавим, операционная система Android позволяет устанавливать любые приложения не из магазина при помощи APK-файлов. Однако тогда пользователь не получает гарантии, что установщик безопасен. Так, нередко этим пользуются мошенники, маскируя вредоносные APK-файлы под медиафайлы или безопасные сервисы.
Фото на главной: magnific.com.
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