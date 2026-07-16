«Макс» и VK удалили из магазина приложений на Android Google Play

ВКонтакте рекомендует скачивать свои сервисы из альтернативных сторов: RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и других. Через них же будут приходить обновления. При этом пользователи продолжат получать push-уведомления о сообщениях в приложениях VK.