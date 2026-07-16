Горвласти: собственник предупреждал о сносе здания администрации мукомольного завода

«Собственником объекта капитального строительства, расположенного по адресу г. Калининград, набережная Правая, д. 15, принято решение о сносе указанного объекта, — ответил на запрос Федосеев. — Руководствуясь статьей 55.31 Кодекса и Административным регламентом, собственником в администрацию направлено уведомление о планируемом сносе указанного объекта для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее — ИСОГД). Администрация, являясь органом местного самоуправления, по результатам проверки наличия документов, указанных в части 10 настоящей статьи, обеспечила размещение уведомления и документов в ИСОГД и уведомила об этом орган регионального государственного строительного надзора. Дополнительно сообщаем, что в силу статьи 55.31 Кодекса уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства не является разрешительным документом для осуществления сноса».