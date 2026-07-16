Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть детей домой из приюта

Детский омбудсмен рассказала, что полтора года назад двое детей жителя Крыма Виталия, фамилию которого она не приводит, оказались в социально-реабилитационном центре. Произошло это из-за того, что мама детей страдала от зависимости и перестала выходить на связь, а условия проживания в семье не соответствовали требованиям.