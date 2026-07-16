Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть детей домой из приюта

Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть детей из приюта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что помогла отцу из Крыма вернуть сына и дочь домой из приюта, в котором они оказались из-за зависимости матери.

Детский омбудсмен рассказала, что полтора года назад двое детей жителя Крыма Виталия, фамилию которого она не приводит, оказались в социально-реабилитационном центре. Произошло это из-за того, что мама детей страдала от зависимости и перестала выходить на связь, а условия проживания в семье не соответствовали требованиям.

«Виталий регулярно навещал сына и дочь, звонил им и старался сохранять общение. В СРЦН (социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних — ред.), где жили ребята, начал работать клуб “Устойчивая семья”. Виталий стал посещать встречи. Это помогло ему поверить в свои силы, привести жилье в порядок к возвращению детей», — написала Львова-Белова в своем канале на платформе «Макс».

По словам уполномоченного, когда возникла угроза лишения Виталия родительских прав, сотрудники ее аппарата подробно изучили обстоятельства дела и подготовили необходимые документы.

«Помогли папе из Республики Крым вернуть сына и дочь домой… Суд учел мое заключение, позицию специалистов АНО “Азбука семьи” и директора социально-реабилитационного центра. А главное — желание самих детей жить с папой. Недавно сын и дочь мужчины вернулись домой», — добавила Львова-Белова.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше