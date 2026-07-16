Школьница с 300 баллами на ЕГЭ выбрала КФУ для поступления

«Я давно увлекаюсь химией, участвовала в олимпиадах и следила за исследованиями ученых КФУ. Когда перешла из обычной школы в лицей, поняла, насколько это сложно — учиться по высшему стандарту, по максимальному количеству профильных уроков, вдали от семьи. Однако в системе Казанского федерального работают выдающиеся специалисты, которые постоянно на связи с нами, имеются оснащенные современные лаборатории, специализированные программы. Тогда я осознала, что именно тут смогу получить лучшее образование и реализовать себя в науке», — объяснила абитуриентка.