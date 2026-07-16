Школьница с 300 баллами на ЕГЭ выбрала КФУ для поступления

Она выбрала для поступления Казанский федеральный университет, сообщает пресс-служба ректора КФУ.
По полученной информации, ректор университета Ленар Сафин лично поздравил абитуриентку. На встрече Лейсан призналась, что решающими факторами при выборе вуза стали любовь к родной республике и мощная химическая школа Казанского университета, известная далеко за пределами России.
«Я давно увлекаюсь химией, участвовала в олимпиадах и следила за исследованиями ученых КФУ. Когда перешла из обычной школы в лицей, поняла, насколько это сложно — учиться по высшему стандарту, по максимальному количеству профильных уроков, вдали от семьи. Однако в системе Казанского федерального работают выдающиеся специалисты, которые постоянно на связи с нами, имеются оснащенные современные лаборатории, специализированные программы. Тогда я осознала, что именно тут смогу получить лучшее образование и реализовать себя в науке», — объяснила абитуриентка.
Ленар Сафин подчеркнул, что университет целенаправленно вкладывается в поиск и сопровождение талантливых школьников.
«КФУ проводит огромную работу с одаренными детьми. Мы организуем профильные олимпиады, научные смены, сотрудничаем со школами. Все это — осознанная ставка на качество образования», — отметил ректор.
Директор Химического института им. А. М. Бутлерова Марат Зиганшин рассказал, что в рамках направления у казанских школьников есть большие возможности для углубленного изучения химии. Учащиеся 8−11 классов посещают кружок олимпиадной подготовки, где наставниками выступают студенты и преподаватели института. Занятия проходят несколько раз в неделю и чередуются с интенсивами. Наиболее успешные осваивают программу современного химического практикума на базе института.
В завершение встречи ректор подарил будущей студентке брендированную продукцию КФУ и назначил ей индивидуальную стипендию в размере 30 тыс. рублей. Такую стипендию может получить каждый студент КФУ, набравший 300 баллов по результатам ЕГЭ.