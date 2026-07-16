Усадьбу Муромцевых в Липецкой области выставляют на торги пятью лотами

Также на торги планируют выставить арку въездных ворот (построена в 1880 году, площадь 25 кв. м), водонапорную башню (1880−1885 гг., 36 кв. м), два флигеля и цоколь с подвалом главного дома (1770−1775 гг., 252 кв. м), а также парк, фруктовые сады и пруды. Для каждого из объектов установлены свои сроки проведения противоаварийных, консервационных и реставрационных работ: для арки необходимо разработать рабочую документацию до 1 февраля 2027 года и провести работы в течение года, для флигелей и водонапорной башни — выполнить консервацию по уже разработанной документации, для парка и садов — разработать проект до мая 2028 года и провести работы в течение четырех лет.