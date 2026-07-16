Работу транспорта усилят из-за проведения Суперкубка в Нижнем Новгороде

В период с 17:00 до 20:00 усилят работу автобусных маршрутов, следующих по улицам Карла Маркса, Советской и Самаркандской. Для оперативного вывоза болельщиков после окончания матча на ближайших остановках будут накапливаться автобусы маршрутов № 41, 67, 7, 3, 43, 71, 90, 26, 61, 45 и 87. Кроме того, на маршруте № 24 интервал движения сократят до 10 минут.