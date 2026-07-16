В Омске откроют новые кластеры «Профессионалитета»

Новые кластеры федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» откроют в трех колледжах Омска к 1 сентября, сообщили в областном министерстве образования.
«Каждое новое пространство в колледжах — это вклад в успешное будущее наших студентов и развитие экономики Омской области», — подчеркнул губернатор региона Виталий Хоценко.
Так, кластер «ПРОАвто55» откроется на базе Омского автотранспортного колледжа, «IT-Центр» — в Сибирском профессиональном колледже, а «ПрофиПедагогика» — в Омском педагогическом колледже № 1. В учреждениях обновляют материально-техническую базу. Это позволит создать на базе колледжей пространства, приближенные к реальным производственным площадкам предприятий-партнеров.
Одновременно продолжаются закупка и поставка современного оборудования. Еще специалисты ремонтируют специализированные мастерские и общие помещения. В общей сложности к началу нового учебного года планируют обновить и оснастить оборудованием 26 учебных пространств по различным направлениям подготовки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.