В Перми ликвидируют последствия вчерашней непогоды

«Уровень воды в Егошихе, который минувшей ночью поднялся более чем на полметра, постепенно снижается. Все конструкции экотроп выдержали напор стихии и находятся в нормативном состоянии. После расчистки оставшегося на дорожках ила можно будет возобновить прогулки», — написал господин Соснин.