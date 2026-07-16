«Новые рабочие места и налоговые поступления»: на Ведугинском месторождении откроют новую обогатительную фабрику

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проверил готовность к открытию обогатительной фабрики на Ведугинском месторождении в Северо-Енисейском округе.
На сегодняшний день АО «Полиметалл» завершило строительство объекта, а на предприятии приступили к пуско-наладочным работам. Фабрика начнет работу в 2026 году.
В ходе визита глава региона осмотрел отделения дробления, измельчения и флотации, а также ознакомился с работой автоматизированных систем управления технологическими процессами. Проектная мощность предприятия составляет около 2,2 млн тонн руды в год. Готовый продукт — концентрат упорных золотосодержащих руд — будут перерабатывать на Амурском гидрометаллургическом комбинате в Хабаровском крае.
Освоение Ведуги ведется комбинированным способом: открытые работы начались в 2024 году, руда накапливается на складе. В этом году объем добычи достигнет 1 млн тонн. Сырье из подземного рудника начнет поступать в производство в 2029 году.
«Северо-Енисейский округ — это золотое сердце Сибири, где добывается 20% российского золота. Сегодня здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе связанные с освоением Ведугинского месторождения. Готовится к открытию современная обогатительная фабрика. Это хороший знак: российские компании, несмотря на сложности, видят возможности для развития. Строительство фабрики уже завершено, идет пуско-наладка, а все системы работают без сбоев. Отдельно радует то, что почти половина оборудования — российского производства. Уверен, что это важное достижение. Появятся новые рабочие места, а в перспективе ожидаются серьезные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Будем и дальше поддерживать такие проекты», — подчеркнул губернатор Михаил Котюков.
«Ведуга — наше первое предприятие в Сибирском федеральном округе, поэтому для компании это самая настоящая веха. Полвека потенциал месторождения не был раскрыт в полной мере из-за отсутствия необходимых технологий. Но сегодня, благодаря передовым решениям наших инженеров, мы вносим свой вклад в технологическую независимость страны, а Красноярский край получил дополнительный импульс к развитию», — прокомментировал директор Красноярского филиала «Полиметалла» Евгений Пушной.
Планируется, что здесь будут работать около 1,5 тысяч сотрудников. Для них построен современный вахтовый поселок со столовой, магазином, тренажерным залом, медицинским блоком и комнатами отдыха. В прошлом году на предприятии развернули закрытую беспроводную широкополосную сеть связи с использованием технологии LTE.
С выходом фабрики на проектную мощность годовой объем налоговых отчислений в бюджет Красноярского края достигнет 8 млрд рублей.
Месторождение Ведуга открыто в 1977 году. Оно расположено в Северо-Енисейском округе Красноярского края в 520 км к северу от Красноярска. Имеет круглогодичную автотранспортную доступность. Рудные запасы (на начало 2026 года) составляют 36,1 млн тонн руды со средним содержанием золота 3,7 г/т. В ноябре 2025 года Ведуга получила 15,2 МВт разрешенной мощности из Единой национальной электрической сети. Это позволило отказаться от дизельной генерации электроэнергии, что радикально сократило углеродный след. На фабрике также использован замкнутый цикл водооборота для снижения забора воды из естественных источников.
ГРК «Амикан» (юрлицо проекта) включена в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», имеет статус регионального инвестиционного проекта (РИП). Оператором проекта выступает АО «Полиметалл».