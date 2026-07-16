«Новые рабочие места и налоговые поступления»: на Ведугинском месторождении откроют новую обогатительную фабрику

«Северо-Енисейский округ — это золотое сердце Сибири, где добывается 20% российского золота. Сегодня здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе связанные с освоением Ведугинского месторождения. Готовится к открытию современная обогатительная фабрика. Это хороший знак: российские компании, несмотря на сложности, видят возможности для развития. Строительство фабрики уже завершено, идет пуско-наладка, а все системы работают без сбоев. Отдельно радует то, что почти половина оборудования — российского производства. Уверен, что это важное достижение. Появятся новые рабочие места, а в перспективе ожидаются серьезные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Будем и дальше поддерживать такие проекты», — подчеркнул губернатор Михаил Котюков.