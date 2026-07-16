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Более 4 млн мальков рыбы выпустят в водоемы Нижегородской области

В регионе уже восполнили популяции стерляди, щуки и толстолобика в Оке, а также в Горьковском и Чебоксарском водохранилищах.

В Нижегородской области в рамках мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в 2026 году планируется выпустить в водоёмы 4,05 млн молоди рыб. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Как отметил профильный министр Роман Воробьев, зарыбление помогает улучшить экологическое состояние водных объектов и развивать промышленное и любительское рыболовство. Специалисты уже выпустили в Чебоксарское водохранилище более 4 тысяч штук стерляди и 635 тысяч личинок щуки, в Оку — тысячу экземпляров толстолобика, а в Горьковское водохранилище — свыше 20 тысяч штук стерляди.

Контроль за процессом осуществляют сотрудники Росрыболовства. Нарушителей экологических требований, наносящих вред водным ресурсам при хозяйственной деятельности, обяжут компенсировать ущерб в натуральном выражении — за их счет в водоемы региона уже запустили свыше 1 млн мальков.

Ранее сообщалось, что пять малышей европейской лани родились в нижегородском зоопарке.