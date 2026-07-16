Более 4 млн мальков рыбы выпустят в водоемы Нижегородской области

Как отметил профильный министр Роман Воробьев, зарыбление помогает улучшить экологическое состояние водных объектов и развивать промышленное и любительское рыболовство. Специалисты уже выпустили в Чебоксарское водохранилище более 4 тысяч штук стерляди и 635 тысяч личинок щуки, в Оку — тысячу экземпляров толстолобика, а в Горьковское водохранилище — свыше 20 тысяч штук стерляди.