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На Дону 150 правонарушителей задержали с помощью биометрии в 2026 году

В Ростовской области с начала 2026 года с помощью биометрического распознавания лиц задержали более 150 правонарушителей, треть из которых находилась в федеральном розыске. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области с начала 2026 года с помощью биометрического распознавания лиц задержали более 150 правонарушителей, треть из которых находилась в федеральном розыске. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В систему «Безопасный город» региона интегрировали более 6 тыс. камер видеонаблюдения. Сейчас система работает в Ростове-на-Дону, однако власти намерены распространить ее работу на все районы области. В частности, камеры могут использовать для фиксации нарушений правил благоустройства вокруг площадок, где находятся мусорные контейнеры.

Власти также упомянули, что система может отслеживать оперативную обстановку и быстро реагировать на инциденты для обеспечения порядка на автозаправочных станциях.

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