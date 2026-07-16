Спикер Воронежской облдумы Юрий Матузов проверил модернизацию ЖКХ в Бутурлиновском районе

При содействии Юрия Матузова, который до перехода в облдуму руководил Бутурлиновским районом, муниципалитет получил значительный объем федеральных средств на модернизацию ЖКХ. Так, свыше 57 миллионов выделено на капремонт водопроводных сетей на 13 улицах города, более — на капремонт резервуара чистой воды на втором Воинском водозаборе. В рамках поддержки ТОС в 2026 году планируют к середине сентября заменить водонапорные башни в Великоархангельском, Чулокском, Колодеевском, Кучеряевском и Озерском поселениях на общую сумму 5,7 миллиона. В Патокино за семь миллионов перебурили скважину.