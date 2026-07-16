Спикер Воронежской облдумы Юрий Матузов проверил модернизацию ЖКХ в Бутурлиновском районе

Развитие коммунальной инфраструктуры в Бутурлиновке и ее окрестностях обсудил председатель регионального парламента в рамках рабочего визита в райцентр. Юрий Матузов выслушал доклад о ремонте сетей водоснабжения и заверил местные власти в том, что продолжит добиваться выделения средств на масштабную модернизацию.
Вопросы, связанные с подачей и отведением воды, входят в число наиболее острых для Бутурлиновского района. По ряду проблем решения уже проработаны, определены источники, из которых будет запрашиваться финансирование. Узким местом остается строительство очистных сооружений — на столь крупный и ресурсоемкий проект средств пока нет, и на фоне текущих бюджетных ограничений их поиск еще осложнился.
Глава района Александр Головков сообщил, что из 121 километра водопровода в Бутурлиновке отремонтировано 55, для десяти сельских поселений устроили централизованное водоснабжение, в том числе с реконструкцией объектов. На финишной прямой — подготовка проектной документации для реконструкции водозабора № 2 и прокладки водопроводных сетей на 14 улицах Бутурлиновки. Под эти работы бюджетное финансирование уже найдено.
При содействии Юрия Матузова, который до перехода в облдуму руководил Бутурлиновским районом, муниципалитет получил значительный объем федеральных средств на модернизацию ЖКХ. Так, свыше 57 миллионов выделено на капремонт водопроводных сетей на 13 улицах города, более — на капремонт резервуара чистой воды на втором Воинском водозаборе. В рамках поддержки ТОС в 2026 году планируют к середине сентября заменить водонапорные башни в Великоархангельском, Чулокском, Колодеевском, Кучеряевском и Озерском поселениях на общую сумму 5,7 миллиона. В Патокино за семь миллионов перебурили скважину.
Как отметили местные чиновники, крайне необходимо перебурить еще семь скважин в шести селах, эти работы оцениваются в 42 миллиона рублей.
Председатель областной думы обещал продолжить поиск возможностей для финансирования данных проектов как из бюджета, в том числе федерального, так и по внебюджетным программам. Обеспечение населения качественной водой остается приоритетной задачей власти, добавил он.