В Подмосковье более 30 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг

«Неонатальный скрининг позволяет находить генетические заболевания у новорожденных на самом раннем этапе. Это дает врачам возможность сразу начать лечение и диспансерное наблюдение. С начала года обследование прошли более 30,7 тысячи детей, у 55 выявлены генетические нарушения, и все они уже взяты под медицинское наблюдение», — сказал заместитель председателя областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.