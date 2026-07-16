В Подмосковье более 30 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг

Неонатальный скрининг, включающий обследование на 38 генетических заболеваний, с начала года в Московской области прошли свыше 30 тысяч новорожденных, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Создание условий для качественной проверки здоровья детей отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
В ходе неонатального скрининга малышей проверяют на наличие случаев нарушения обмена жирных кислот, врожденного гипотиреоза, первичного иммунодефицита, спинальной мышечной атрофии и других патологий. Такое исследование проводят в первые дни жизни ребенка. Для этого у малыша берут анализ крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения алгоритма дальнейших действий.
«Неонатальный скрининг позволяет находить генетические заболевания у новорожденных на самом раннем этапе. Это дает врачам возможность сразу начать лечение и диспансерное наблюдение. С начала года обследование прошли более 30,7 тысячи детей, у 55 выявлены генетические нарушения, и все они уже взяты под медицинское наблюдение», — сказал заместитель председателя областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
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Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.