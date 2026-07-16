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В Красноярском крае возбудили дело после разлива нефти в Арктике

В Красноярском крае возбудили дело после разлива нефтепродуктов в Диксоне.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 16 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту разлива нефтепродуктов в Диксоне в Красноярском крае, который привел к ущербу для окружающей среды на сумму свыше 35 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона.

«По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (статья 246 УК РФ). Кроме того, прокуратура добивается взыскания причиненного природе ущерба в судебном порядке», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, осенью 2025 года, пытаясь ускорить работу и уменьшить объем отходов, сотрудники компании стали сминать бочки с остатками горюче-смазочных материалов. Это привело к их повреждению и вытеканию нефтепродуктов на почву.

Уточняется, что лабораторные пробы показали загрязнение почвы на площади свыше 2,2 тысячи квадратных метров. Предельно допустимые концентрации в некоторых местах были превышены в 84 раза. Сумма причиненного ущерба составила более 35 миллионов рублей.

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