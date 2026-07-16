В Красноярском крае возбудили дело после разлива нефти в Арктике

По данным прокуратуры, осенью 2025 года, пытаясь ускорить работу и уменьшить объем отходов, сотрудники компании стали сминать бочки с остатками горюче-смазочных материалов. Это привело к их повреждению и вытеканию нефтепродуктов на почву.