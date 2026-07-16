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Сенаторы поддержали кандидатуру Цуканова на должность нижегородского прокурора

Окончательное решение о назначении примет президент России Владимир Путин.

На совместном заседании нескольких комитетов Совета Федерации сенаторы рассмотрели кандидатуры на должности прокуроров в разных регионах России. Среди них — кандидат на пост прокурора Нижегородской области.

«Комитеты единогласно поддержали кандидатуру Алексея Цуканова», — подтвердила на своей страничке в соцсетях Ольга Щетинина.

Алексей Цуканов работает в органах прокуратуры более 30 лет. Начинал следователем в районной прокуратуре, затем стал прокурором Курской области, а также возглавлял управление Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе. У него есть государственные и ведомственные награды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и знак «Почетный работник прокуратуры РФ».

Теперь его кандидатуру должен рассмотреть Совет Федерации. После этого окончательное решение о назначении примет президент России Владимир Путин.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что нижегородская прокуратура добилась выплаты участнику СВО за боевое ранение.

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