Сенаторы поддержали кандидатуру Цуканова на должность нижегородского прокурора

Алексей Цуканов работает в органах прокуратуры более 30 лет. Начинал следователем в районной прокуратуре, затем стал прокурором Курской области, а также возглавлял управление Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе. У него есть государственные и ведомственные награды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и знак «Почетный работник прокуратуры РФ».