Сенаторы поддержали кандидатуру Цуканова на должность нижегородского прокурора

На совместном заседании нескольких комитетов Совета Федерации сенаторы рассмотрели кандидатуры на должности прокуроров в разных регионах России. Среди них — кандидат на пост прокурора Нижегородской области.
«Комитеты единогласно поддержали кандидатуру Алексея Цуканова», — подтвердила на своей страничке в соцсетях Ольга Щетинина.
Алексей Цуканов работает в органах прокуратуры более 30 лет. Начинал следователем в районной прокуратуре, затем стал прокурором Курской области, а также возглавлял управление Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе. У него есть государственные и ведомственные награды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и знак «Почетный работник прокуратуры РФ».
Теперь его кандидатуру должен рассмотреть Совет Федерации. После этого окончательное решение о назначении примет президент России Владимир Путин.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что нижегородская прокуратура добилась выплаты участнику СВО за боевое ранение.