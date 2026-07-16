В 10 раз может вырасти штраф для безбилетников в Красноярском крае

Правительство Красноярского края внесло в Заксобрание законопроект об увеличении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте.
Сейчас сумма составляет от 150 до 300 рублей, а предлагается поднять её до 2−2,5 тысячи рублей для взрослых и до 1,5−2 тысяч за безбилетный провоз детей. При повторном нарушении штраф может достичь 5 тысяч рублей.
Власти поясняют: штрафы не менялись с 2022 года, а транспортная система развивается — внедряется автоматизированная оплата проезда без кондукторов. При подготовке законопроекта учитывался опыт Урала и Поволжья.
Рассматривать документ будет новый созыв Законодательного собрания, который изберут в сентябре 2026 года. Если поправки примут, «зайцы» станут платить в разы больше.
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