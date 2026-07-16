В 10 раз может вырасти штраф для безбилетников в Красноярском крае

Сейчас сумма составляет от 150 до 300 рублей, а предлагается поднять её до 2−2,5 тысячи рублей для взрослых и до 1,5−2 тысяч за безбилетный провоз детей. При повторном нарушении штраф может достичь 5 тысяч рублей.