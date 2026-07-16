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В Ростове вынесли приговор участнику украинского нацбата

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 19,5 годам колонии строгого режима участника запрещенного в РФ нацбата Сергея Тимошева. Он признан виновным в участии и обучении в террористическом сообществе в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, ст. 205.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 19,5 годам колонии строгого режима участника запрещенного в РФ нацбата Сергея Тимошева. Он признан виновным в участии и обучении в террористическом сообществе в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, ст. 205.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Установлено, что гражданин Украины Тимошев в марте 2020 года добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения «Азов» (признан террористическим и запрещенный на территории Российской Федерации). С апреля по май 2020 года он проходил подготовку, направленную на участие в террористической деятельности. В 2022 году, с февраля по май, Тимошев был непосредственно вовлечен в боевые действия на территории Донецкой Народной Республики.

Совокупность собранных доказательств, включая свидетельские показания и собственные признания Тимошева, подтверждает его причастность к указанным противоправным действиям.

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