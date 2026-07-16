В Ростове вынесли приговор участнику украинского нацбата

Установлено, что гражданин Украины Тимошев в марте 2020 года добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения «Азов» (признан террористическим и запрещенный на территории Российской Федерации). С апреля по май 2020 года он проходил подготовку, направленную на участие в террористической деятельности. В 2022 году, с февраля по май, Тимошев был непосредственно вовлечен в боевые действия на территории Донецкой Народной Республики.